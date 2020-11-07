الزمالك يقترب من حسم ضم نجم المصري بصفقة تبادلية

يقترب مسؤولو نادي الزمالك من حسم صفقة نجم النادي المصري في صفقة تبادلية، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.









ويرغب نادي الزمالك في ضم الظهير الأيمن كريم العراقي، نجم النادي المصري ومنتخب مصر الأوليمبي، خلال الميركاتو الصيفي.









ووفق مصادر مطلعة، فإن الزمالك يريد ضم العراقي، مقابل التعاقد مع أحمد رفعت، الذي قضى الموسم الماضي على سبيل الإعارة مع نادي الإتحاد السكندري.









وأوضحت، أن مسؤولو المصري سيعرضون مبلغاً مالياً ضمن الصفقة، لضم ثنائي الزمالك، المدافع محمد عبد السلام والجناح محمد عنتر.









وخرج عنتر وعبد السلام من حسابات الأجهزة الفنية المتعاقبة للزمالك، متمثلة في باتريس كارتيرون وجيمي باتشيكو.



