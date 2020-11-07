كلوب يتوعد مانشستر سيتي قبل قمة الدوري الإنجليزي

السبت 07/نوفمبر/2020 - 11:31 ص
كلوب
كلوب
محمد الدمتناوي
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تحدث الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، عن صعوبة مباراة فريقه أمام مانشستر سيتي، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويلتقي ليفربول أمام مانشستر سيتي، غدا الأحد ، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب أنفيلد رود.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "ما سيحدث يوم الأحد لن يقرر شيئًا في الدوري، الكثير يُمكن أنّ يحدث، علينا أنّ نبذل قصارى جهدنا من أجل الفوز على مانشستر سيتي".

وتابع: "مواجهة الأحد لن تكون حاسمة، مازلنا في البداية، إنها مباراة صعبة على الفريقين، لا يمكن مقارنتها بمواجهات الموسم السابق او الذي قبله، علينا التعامل مع فترة صعبة وشديدة للغاية".

وأضاف: "أستمتع بالتحضير لهذا النوع من المباريات لكن هذا لا يجعلها مباراة سهلة، هذه المباراة الأصعب في عالم كرة القدم".

وواصل: "مهما سيحصل يوم الأحد لن يكون حاسمًا في الصراع على اللقب، الكثير قد يحدث ويجب أن تكون محظوظاً بشأن الإصابات وتجد طريقة للفوز على خصمك كل ثلاث أيام ولاعبيك مرهقين من آخر مباراة، هذا هو الوضع".

وأكمل: "بالنسبة لي، كل موسم يبدأ من الصفر، كل الفرق لديها نفس الفرصة، الأمر يتعلق بالقتال كفريق، بالنسبة لي إذا كان هُناك فريق يُصارع على اللقب، فهو ليفربول".

وأتم: "نحن نحب اللعب في آنفيلد، مكان مذهل وكل شيء مدهش ورائع هناك، إنه منزلنا، اللعب على أرضنا يصنع الفارق، ولكن أسلوبنا لا يختلف عما إذا كنا نلعب في المنزل أو في الخارج".



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