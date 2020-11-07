إستقرار سعر اليورو اليوم السبت 7-11-2020 مقابل الجنيه المصري

إستقر سعر صرف اليورو في مصر اليوم السبت 7 نوفمبر 2020، بماكينات الصراف الآلي وشركات الصرافة المصرية ، حيث جاء بنك قناة السويس كأفضل بنك تبيع له اليورو بسعر 18.528 جنيه، بينما جاء بنك SAIB كأفضل بنك تشتري منه اليورو مقابل، 18.3815 جنيه.





وارتفعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج إلى 27.8 مليار دولار في السنة المالية 2019-2020،من 25.2 مليار دولار قبل عام.









و سجل سعر اليورو مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري ، نحو 18.4388 جنيه للشراء، و18.5972 جنيه للبيع، أما سعر اليورو في البنك الأهلي المصري فسجل نحو 18.3176 جنيه للشراء، و18.6661 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل سعر اليورو نحو 18.3176 جنيه للشراء، و18.5921 جنيه للبيع.











