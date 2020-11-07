الليلة انطلاق أولى حلقات "ربع قيراط" لريهام عبد الغفور عبر dmc

السبت 07/نوفمبر/2020 - 11:15 ص
هبة أحمد
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ينطلق الليلة عرض الحكاية السابعة من مسلسل "الإ أنا"، والتي تحمل عنوان "ربع قيراط"، ومن المُقرر عرضها عبر قناة"Dmc" الليلة في تمام الساعة الثامنة مساءً.

مسلسل "ربع قيراط" من تأليف أمين جمال، شريف يسري،
إنتاج سينرجي، أروما، إخراج أحمد حسن، وهو بطولة ريهام عبدالغفور، مصطفى درويش، نادية رشاد، محمد الصاوي، محمد علي رزق، سناء يوسف، إبراهيم السمان، شاهيستا سعد، عصام السقا، رضوى جودة، محمد رضوان، محمد درويش، محمد الأحمدي، بسمة ماهر، رشا أمين، محمود يسري، عبد المنعم رياض، أحمد عثمان.


ربع قيراط"، هى الحكاية السابعة من مسلسل "إلا أنا" "إلا أنا"، بعدما تم عرض ستة حكايات هم "بنات موسى" بطولة وفاء عامر و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، و"أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع، و"أمر شخصى" بطولة شيرى عادل، و"ضىي القمر" بطولة كندة علوش، والسادسة "لازم أعيش" بطولة جميلة عوض.

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