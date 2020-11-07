تعرف علي سعر الريال السعودي اليوم السبت 7-11-2020 في البنوك المصرية

استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم السبت 7-11-2020 فى البنوك المصرية ، حيث أن أسعار الريال السعودي كانت قد شهدت حالة من التراجع خلال الفترة الأخيرة في معظم البنوك المصرية، فيقوم الكثير من الأشخاص بالبحث بشكل دوري عن أحدث أسعار تداول الريال السعودي في مختلف البنوك.





وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:





سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى : 4.16 جنيه للشراء ، 4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى: 4.08 جنيه للشراء ، 4.19 جنيه للبيع .

سعر الريال السعودى فى بنك مصر: 4.08 جنيه للشراء ، 4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة: 4.07 جنيه للشراء ، 4.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية : 4.10 جنيه للشراء، 4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى : 4.07 جنيه للشراء ، 4.19 جنيه للبيع.



