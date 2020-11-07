نجم الأهلي السابق عن رمضان صبحي: "جري ورا الفلوس"

السبت 07/نوفمبر/2020 - 11:05 ص
رمضان صبحي
رمضان صبحي
الفجر الرياضي
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علق عبدالحميد حسن، نجم النادي الأهلي سابقًا، على انتقال رمضان صبحي، لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي والأهلي سابقًا، إلى صفوف نادي بيراميدز.

وقال عبدالحميد حسن في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "رمضان صبحي سعى وراء الفلوس وليس الاحتراف كما ردد وموقفه يختلف عن أحمد فتحي".

وأكد نجم الأهلي سابقًا: "رمضان صبحي لسة صغير ومستغرب من تصريحات أنه عاوز يأمن مستقبله وموقفه غير فتحي تمامًا".

وأوضح: "أولا أحمد فتحي كان واضحًا وقال أنه هيمشي بعكس رمضان صبحي وأنه عمل اللي عليه في النادي لحد أخر يوم، كما لم يدلي فتحي بتصريحات يهاجم النادي خلالها كما فعل رمضان".



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