بالصور .. السيدات يتصدرن المشهد الانتخابي بلجان القليوبية

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تصدرن السيدات المشهد الانتخابي في انتخابات مجلس النواب فى القليوبية، منذ الساعات الأولى لإجراء عمليات التصويت في مشهد ديمقراطي.



وحرص السيدات على التمسك بحقوقهن في الإدلاء بصوتهن والمشاركة في ماراثون الانتخابات، حيث شهدت مقار اللجان توافدا وإقبالا كثيفا على اللجان الانتخابية بمراكز ومدن المحافظة.



وفتحت 1047 لجنة فرعية في 478 مركزا انتخابيا بكافة أنحاء محافظة القليوبية موزعة على 11 مركزا ومدينة وحي، أبوابها اليوم السبت، لاستقبال الناخبين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة القليوبية، والذين يبلغ عددهم 3 ملايين و278 ألفًا و78 ناخبًا.