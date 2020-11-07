تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع لمواجهة إيفرتون في الدوري الإنجليزي

يستعد فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لمواجهة نظيره إيفرتون اليوم السبت 7 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.









وستلعب مباراة فريق مانشستر يونايتد ضد نظيره إيفرتون اليوم في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في تمام الساعة الثانية ونصف ظهرا بتوقيت القاهرة على ملعب جوديسون بارك.









ومن المتوقع أن يبدأ فريق مانشستر يونايتد مباراة إيفرتون اليوم في البريميرليج بتشكيل مكون من:









حراسة المرمى: دي خيا.





خط الدفاع: وان بيساكا - ماجوير - ليندلوف - لوك شاو.





خط الوسط: ماتيتش - فريد - برونو فيرنانديز.





خط الهجوم: جرينوود - مارسيال - ماركوس راشفورد.





بينما من المتوقع أن يبدأ إيفرتون مباراة مانشستر يونايتد اليوم بتشكيل مكون من:





حراسة المرمي: بيكفورد.





خط الدفاع: لوكاس دين، كين، مينا، كولمان.





خط الوسط: ديكوري، خامس رودريجيز، الآن.





خط الهجوم: كالفيرت لوين، ريتشالسون، أيوبي.