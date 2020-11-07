تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع لمواجهة إيفرتون في الدوري الإنجليزي

السبت 07/نوفمبر/2020 - 11:05 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
Advertisements
يستعد فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لمواجهة نظيره إيفرتون اليوم السبت 7 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.


وستلعب مباراة فريق مانشستر يونايتد ضد نظيره إيفرتون اليوم في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في تمام الساعة الثانية ونصف ظهرا بتوقيت القاهرة على ملعب جوديسون بارك.


ومن المتوقع أن يبدأ فريق مانشستر يونايتد مباراة إيفرتون اليوم في البريميرليج بتشكيل مكون من:


حراسة المرمى: دي خيا.

خط الدفاع: وان بيساكا - ماجوير - ليندلوف - لوك شاو.

خط الوسط: ماتيتش - فريد - برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: جرينوود - مارسيال - ماركوس راشفورد.

بينما من المتوقع أن يبدأ إيفرتون مباراة مانشستر يونايتد اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: بيكفورد.

خط الدفاع: لوكاس دين، كين، مينا، كولمان.

خط الوسط: ديكوري، خامس رودريجيز، الآن.

خط الهجوم: كالفيرت لوين، ريتشالسون، أيوبي.

أخبار تهمك

عاجل.. ترامب: الرئاسة باتت أكثر أهمية مع هجوم الديموقراطيين

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل| المنطقة الشمالية تتدخل لتصريف المياه من كورنيش الإسكندرية (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

"بعد إصابة 37 فنانا بكورونا"..الباز يطالب مهرجان الجونة بسحب تكريم متحدث الصحة

منذ حوالي 7 ساعات

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن فترة حضانة فيروس كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 201 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

منذ يومين

قرار جديد من التعليم العالي بشأن واقعة إهانة أستاذ جامعي بالإسكندرية للقرآن

منذ حوالي 22 ساعة

بشائر سارة.. مواعيد قريبة لظهور "لقاح كورونا"

منذ حوالي 20 ساعة

خطوة جديدة من الأهلي في صفقة سيرينو

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إصابة كبير موظفي البيت الأبيض بكورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تطور جديد في الانتخابات الأمريكية

منذ يوم

الفيديو الرابع لطفل المرور يثير الجدل داخل محطة الوقود (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 224 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 14 حالة وفاة

منذ حوالي 11 ساعة

الصور الأولى لهنادى مهنى من حفل زفافها

منذ حوالي 15 ساعة

بعد إصابتها بكورونا.. نشوى مصطفى توجه رسالة لمصر

منذ يوم

عاجل| جو بايدن: لن أعلن فوزي.. وسأكسب بأغلبية عظمى

منذ حوالي 5 ساعات

الشيخ يحدد شروطه للرحيل عن الأهلي

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:49 م

الصور الأولى لهنادى مهنى من حفل زفافها

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن فترة حضانة فيروس كورونا

08:14 م

الفيديو الرابع لطفل المرور يثير الجدل داخل محطة الوقود (فيديو)

01:17 م

عاجل| المنطقة الشمالية تتدخل لتصريف المياه من كورنيش الإسكندرية (فيديو)

05:43 ص

عاجل| جو بايدن: لن أعلن فوزي.. وسأكسب بأغلبية عظمى

05:58 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

غدًا.. وكيل الأزهر يفتتح معهدًا جديدًا بمحافظة الدقهلية

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب