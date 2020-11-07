الطالع الفلكي السّبت 7/11/2020..وَاثِقْ الخُطَى!





*القمر فى الرّبع الثّالث ، القمر فى الأسد.

**فلكياً/هندياً: القمر فى السّرطان.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج العقرب من 23 أكتوبر - 21 نوفمبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الميزان من 17 أكتوبر - 16 نوفمبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى السَّمَاك من 29 أكتوبر - 10 نوفمبر.





اليوم 28 بَابَه قبطى ، 7 تِشْرين ثَانِ رُومى ، 21 رَبيعٍ الأوّل ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: النّفس الجشعة ،العينين اللى مَيِتْئرِيش فيهم إلا الخداع و الغش أبيعهم واعتبر نفسى أنا الكسبان.(نجيب الرّيحانى من فيلم لعبة السّت-1946)





*القمر فى الأسد "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*القمر فى بُرج الأسد يعنى

أن تقفز الإيجو/الأنا إلى الصّدَارة لنفكّر فى مصلحتنا الخاصّة وهذا مُفيد لمن إعتادو أن يكونو شمعة تحترق من أجل الآخرين ، لأنّ فاقد الشيئ لايُعطيه فهذه الساعات فى برج الأسد تنصحك بالإلتفات لصحّتك ولنفسك ، الإنتباه لكرامتك ، الإبتعاد عن الأماكن والأشخاص التى لاتليق بمركزك الإجتماعى ، الثقة بالنفس و مهارات القيادة والقدرة على التواصل مع مُختلف المخلوقات بدءاً بالبشر و مروراً بحيوانك الأليف بمنزلك وانتهاءً بحيوان مذعور مريض أو جائع فى الطريق يطلب مساعدتك بمجرد نظرة عين ، كما أنه أنسب وقت للتعامل مع حبيب مُتكبّر مُتعجرف لتضع النقاط على الحروف حفاظاً على كرامتك/الأنا مع أقل تردّد أو إهتزاز بسبب ضعف الشهوة ، فإما البركة الآن أو اللعنة للأبد.





*إلى الطوالع اليومية..





برج الحمل: مُستغرق فى مُساعدة الغير وعلى حساب صحتك ، فعل الخير مطلوب لكن بالتوازى مع التفكير فى نفسك وأسرتك.





برج الثور: إن عثرت على من تظنّه شريك العمر فعليك بالخط المُستقيم، إقرع الباب لتسمع الجواب ، إن كنت مُتزوّجاً فابتعد عن إثارة المشاكل أوصنع النّكد.





برج الجوزاء: إبتسامتك بوجوه الآخرين لن تُكلفك سوى بعض العضلات بعضها ينشدّ وآخَرْ يرتخى،لكنّها كافية لفتح أكثر القلوب عناداً وصلابة بمشيئة الله تَعَالى.





برج السّرطان: تنجح فى إسعاد قلوب بائسة وبصورة خفيّة، شهامتك مُنزّهة عن الأغراض سوى فعل الخير فاشكر الله تَعَالى أن كنت مصدراً لسعادة غيرك.





برج الأسد: تقدر على قول كلمة لا عندما تشعر بضرورة قولها لأحدهم، حافظ على حقوقك وقتك وكرامتك دون إلحاق الضرربكبرياء الآخرين أوالألفاظ الخشنة





برج العذراء: رغبتك مُرتفعة لأداء أعمال الخير والتصدّق على الفقراء، هذا يشمل أسرتك والتى تحتاجك ، الأقربون أولى بمعروفك.





برج الميزان: لست تفتقر لعلم وفنّ إدارة الوقت ومع ترتيبك للأولويّات تتمكن من من إنجاز القائمة بأكملها، وأنت من تحدّد أولوياتك لنفسك.





برج العقرب: الترتيب والنظام والرّوتين والأولويّات مفردات عليك تبنّيها اليوم إن كنت ترغب فى إنهاء واجبات متراكمة، قم بأداء الأهم فالمهم حسب الأهميّة





برج القوس: لست مُضطرّاً لتقمّص دورالمُهرّج لتسلية الآخرين أو الترفيه عنهم ، وجه بشوش وكلمات لطيفة كافية لتعامل مُتّزن ، من كَثُرَ كلامُه كَثُرَ خَطَؤه.





برج الجدى: هدوء أو روتين لكنّه ليس مُمِلّ لشخص مثلك يعشق الحياة الأسريّة ، حاول أن تكون نافعاً بمساعدة الزّوجة أو تلبية طلبات أسرتك.





برج الدّلو: نجاح حياتك العاطفية الحالية مع زوجتك أو خطيبتك يتوقف جزء كبير منه على عدم سماحك لذكريات الماضى التعيسة بإفساد جمال الحاضر.





برج الحوت: تعلّمك لغة جديدة فى المساء أثناء وقت الفراغ لها مردود مُثمر على مهنتك ، رغم أن الثمرة قد تكون بعيدة الأجل.