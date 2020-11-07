الرئاسة الأمريكية.. كيف واجه "ترامب" احتمالية خسارته بالانتخابات؟

يبدو أن المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب بدأ في الشعور بالخسارة في تلك الماراثون أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن وبدأ في استقبال الأمر ولكن على طريقته الخاصة.





رسائل غريبة لمنافسه بايدن

في البداية، وجَه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسالة إلى منافسه في الانتخابات المرشح الديمقراطي جو بايدن، مُطالبًا إيان بعدم ادعاء فوزه بالرئاسة، وكتب ترامب على "تويتر": "يجب ألا يدعي جو بايدن فوزه بالرئاسة بشكل خاطئ، يمكنني ادعاء هذا أيضًا. الإجراءات القانونية بدأت للتو!"





وأضاف ترامب: "لقد حققت تقدمًا كبيرًا في كل هذه الولايات في وقت متأخر من ليلة الانتخابات، فقط لأرى أن تقدمي اختفى بأعجوبة مع مرور الأيام. ربما يعود هذا التقدم مع المُضي قدمًا في إجراءاتنا القانونية!"





تشكيك في فرز الاصوات

ويوم الجمعة، شكك ترامب في مسار عملية فرز الأصوات، زاعمًا وجود "تزوير وفساد" في النظام الانتخابي، وقال ترامب إنه سيكون هناك المزيد من الدعاوى القضائية، وأن الأمر ربما ينتهي في المحكمة العليا، وهي أعلى محكمة في أمريكا.





كيف يقضي "ترامب" وقته؟

وحسب لشبكة "CBS"، كشفت مصادر مُقربة من الرئيس الأمريكي أن ترامب يشعر بخيبة الأمل بسبب غياب حلفائه وعدم ظهورهم على شاشات التلفاز ليدعموه، بالإضافة إلى عدم خروج أنصاره أيضا إلى الشوارع، ولفتت المصادر إلى أن ترامب يقضي معظم وقته في مشاهدة التلفاز كثيرًا، بالإضافة إلى إجراء المكالمات الهاتفية.





وتابعت أن حملة ترامب بدأت بالتركيز على معركتها القانونية المتعلقة بتزوير الانتخابات – بحسب ما يقول ترامب - إلا أنها لا تمتلك إستراتيجية واضحة ولم يتحدث أحد عنها مع الرئيس.





وانطلقت الانتخابات الرئاسية الأمريكية، الثلاثاء 3 نوفمبر، حيث أدلى ملايين الأمريكيين أصواتهم في الانتخابات، التي يحتدم خلالها التنافس بين الرئيس الجمهوري المنتهية ولايته دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن.



