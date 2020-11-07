نائب بالشيوخ: إشادة الجامعة العربية بوزارة الهجرة دليل على نجاحها

السبت 07/نوفمبر/2020 - 10:59 ص
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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اعتبر اللواء طارق رسلان، نائب رئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ، إشادة جامعة الدول العربية ممثلة فى السفير أحمد رشيد خطابي بالجهود التي تبذلها وزارة الهجرة والمصريين بالخارج بقيادة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج في كافة الملفات ورعاية المواطنين بالخارج وحل مشكلاتهم، واشادته بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بعودة وزارة الهجرة كوزارة مستقلة ما يجسد اهتمام القيادة السياسية بالمواطن المصري المقيم بالخارج وحمايته بمثابة شهادة نجاح من جامعة الدول العربية لوزارة الهجرة والمصريين بالخارج.

وأشاد " رسلان " فى بيان له، بالقضايا المهمة التى تناولتها السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة خلال استقبالها للسفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، ورئيس بعثة الجامعة لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2020 وبرفقة المستشار أحمد أمين المنسق العام للبعثة وذلك لبحث سبل التعاون المشترك مؤكدا ان اشادة " خطابى " بالنموذج المصري في سير العملية الانتخابية لكافة الاستحقاقات الدستورية وذلك في إطار متابعة مدى المشاركة السياسية للمواطنين، وانتهاج مصر للمسار الديمقراطي وذلك انطلاقًا من كونه رئيس بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2020 بانه دليل قاطع على نجاح الدولة المصرية فى اجراء انتخابات برلمانية لمجلسى الشيوخ والنواب باحترافية ومهنية خاصة انها انتخابات حرة ونزيهة ومعبرة تعبيرا حقيقيا عن ارادة الشعب المصرى العظيم.

وطالب من جامعة الدول العربية تبنى اقتراح السفيرة نبيلة مكرم باقامة ملتقى لكافة وزراء الهجرة بالدول العربية والجهات العربية الأخرى المعنية بهذا الملف بهدف الاستفادة وتبادل الخبرات وصولا إلى خلق قوى ناعمة من الجاليات العربية بالخارج تدعم قضايا الوطن العربي في مختلف الجوانب، مؤكدا اهمية تنفيذ هذا الاقتراح المهم مع بحث انشاء آلية عربية تجمع كافة وزراء الهجرة بجميع الدول العربية تحت مظلة واحدة حتى يكون لجميع الجاليات العربية بمختلف دول العالم دورهم فى مواجهة التحديات والمخاطر التى تواجه الامة العربية

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