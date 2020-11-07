روسيا تسجل أكثر من 20 ألف إصابة بفيروس كورونا

السبت 07/نوفمبر/2020 - 10:54 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم السبت، تسجيل 20396 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، متجاوزة عتبة الـ20 ألف إصابة لليوم الثاني على التوالي، لترتفع الحصيلة العامة إلى مليون و753836 حالة.

 

وبلغ إجمالي الوفيات بكوفيد-19 في البلاد 30251 بعد وفاة 364 شخصا خلال اليوم الماضي مقابل 378 في اليوم السابق، وفقًا للتحديث اليومي لمركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا.

 

وبحسب روسيا اليوم، تماثل 16803 مرضى للشفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ما رفع مجموع المتعافين إلى مليون و312927، مع بقاء 410658 حالة نشطة.

 

وكانت العاصمة موسكو، سجلت 5829 إصابة جديدة انخفاضا عن 6253 أمس الجمعة، مع ارتفاع عدد الوفيات من 69 أمس إلى 75 اليوم، لتصل الحصيلة إلى 462518 إصابة و7215 وفاة.

 

وبلغ إجمالي المتعافين في المدينة 336659 شخصا بزيادة 3675 حالة شفاء خلال اليوم الماضي.

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