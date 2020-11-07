استئناف تصوير فيلم"النهارده يوم جميل" في هذا الموعد

السبت 07/نوفمبر/2020 - 10:50 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تعود المخرجة نيفين شلبي لاستئناف تصوير فيلمها الجديد "النهاردة يوم جميل" يوم السبت المقبل، بعدما توقف تصوير الفيلم خلال الفترة الماضية بسبب إصابة الفنان محمود الليثي بفيروس كورونا، وانشغال بعض الأبطال بفعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

فيلم "النهارده يوم جميل" كان يحمل في البداية اسم "سوء الرجالة"، وهوبطولة زينة، باسم سمرة ونجلاء بدر، أحمد وفيق، محمود الليثي، فراس سعيد، انتصار، وهو سيناريو وحوار نيفين شلبي، ودينا السقا ومهندس الديكور محمد المعتصم و مدير التصوير أحمد عادل ومصممة الملابس مني الزرقاني ومن إخراج نيفين شلبي.

والفيلم مأخوذ من المجموعة القصصية سوق العرسان للكاتب علاء سليمان، وتدور أحداثه حول العلاقات المعقدة بين الرجل والمرأة دون الانحياز للمرأة، والفيلم منصف للرجل والمرأة معًا دون الانحياز لأي طرف.

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