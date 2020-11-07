وزيرة التجارة والصناعة تشارك بالمرحلة الثانية لانتخابات البرلمان

السبت 07/نوفمبر/2020 - 10:49 ص
جانب من إدلاء الوزيرة بصوتها
جانب من إدلاء الوزيرة بصوتها
آية حمروشي - تصوير: ياسمين عليوة
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نيفين جامع: استحقاق الانتخابات البرلمانية خطوة هامة نحو استكمال خطط التنمية الشاملة والمستدامة

وزيرة التجارة والصناعة: البرلمان الجديد يثرى المشهد السياسي بدوره الفاعل

أدلت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، بصوتها صباح اليوم في الانتخابات البرلمانية بمرحلتها الثانية، بمقر كلية الفنون الجميلة بالزمالك.

وقالت الوزيرة في تصريحات صحفية، إن استحقاق الانتخابات البرلمانية يمثل خطوة هامة نحو استكمال خطط التنمية الشاملة والمستدامة لبناء مصر الحديثة ذات الدور السياسي والاقتصادي الفاعل ليس فقط في محيطها الاقليمي ولكن على المستوى الدولي ايضًا

وأكدت الوزيرة أن الشعب المصري اثبت للعالم أجمع قدرة فائقة على تقرير مصيره ومواجهة كافة التحديات، للوصول إلى بناء دولته الديمقراطية الحديثة، تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يؤكد دومًا على ثقته في وعي المواطن المصري، ومشاركته في رسم مستقبل هذه الأمة العظيمة.

وأشارت "جامع" إلى أن مجلس النواب الجديد سيثري المشهد السياسي والحياة النيابية، بدوره الفاعل والرئيسي في إصدار التشريعات المنظمة والمحفزة لكافة القطاعات، وعلى رأسها القطاع الاقتصادي، وهو الأمر الذي سينعكس ايجابًا على تنفيذ خطة الدولة المصرية نحو استكمال برامج الإصلاح الاقتصادي، ومن ثم توفير حياة كريمة ترضي طموحات الشعب المصري.

ودعت وزيرة التجارة والصناعة جموع الشعب المصري بضرورة المشاركة الايجابية في هذا الاستحقاق الانتخابي الهام باعتباره واجب وطني وحق دستوري لكل مواطن وذلك للمساهمة في استكمال مشوار البناء والتنمية والعبور بالوطن نحو مرحلة جديدة من النمو والازدهار

وكانت قد فتحت اللجان الانتخابية، اليوم السبت، أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحًا، أمام المواطنين؛ للتصويت فى المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، والتي تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً لمدة يومين.

وفتحت اللجان الفرعية البالغ عددها 9468 لجنة، أبوابها، لاستقبال الناخبين الذي يتجاوز عددهم الـ31 مليون ناخب، في المرحلة الثانية من الانتخابات.

وتُجرى انتخابات المرحلة الثانية فى 13 محافظة، وهي: "القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء".

ويتنافس بالنظام الفردى في المرحلة الثانية 2083 مرشحًا في 70 دائرة فردية، بينما عدد المرشحين بنظام القائمة في المرحلة الثانية 284 مرشحًا أساسيًا، وبالنسبة لنظام القوائم فهناك القائمة الوطنية من أجل مصر تنافس قائمة تحالف المستقلين، بدائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا على 100 مقعد، أما في دائرة قطاع شرق الدلتا، فيأتي التصويت بين القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر على 42 مقعدًا.
وزيرة التجارة والصناعة تشارك بالمرحلة الثانية لانتخابات البرلمان
وزيرة التجارة والصناعة تشارك بالمرحلة الثانية لانتخابات البرلمان
وزيرة التجارة والصناعة تشارك بالمرحلة الثانية لانتخابات البرلمان
وزيرة التجارة والصناعة تشارك بالمرحلة الثانية لانتخابات البرلمان
وزيرة التجارة والصناعة تشارك بالمرحلة الثانية لانتخابات البرلمان
وزيرة التجارة والصناعة تشارك بالمرحلة الثانية لانتخابات البرلمان
وزيرة التجارة والصناعة تشارك بالمرحلة الثانية لانتخابات البرلمان
وزيرة التجارة والصناعة تشارك بالمرحلة الثانية لانتخابات البرلمان
وزيرة التجارة والصناعة تشارك بالمرحلة الثانية لانتخابات البرلمان
وزيرة التجارة والصناعة تشارك بالمرحلة الثانية لانتخابات البرلمان
وزيرة التجارة والصناعة تشارك بالمرحلة الثانية لانتخابات البرلمان
وزيرة التجارة والصناعة تشارك بالمرحلة الثانية لانتخابات البرلمان
وزيرة التجارة والصناعة تشارك بالمرحلة الثانية لانتخابات البرلمان
وزيرة التجارة والصناعة تشارك بالمرحلة الثانية لانتخابات البرلمان
وزيرة التجارة والصناعة تشارك بالمرحلة الثانية لانتخابات البرلمان
وزيرة التجارة والصناعة تشارك بالمرحلة الثانية لانتخابات البرلمان

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