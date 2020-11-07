كيف تحمي الدولة الناخبين من كورونا في انتخابات النواب؟

Advertisements



بالتزامن مع انطلاق انتخابات مجلس النواب في مرحلتها الثانية، تكثف الدولة، إجراءاتها الاحترازية لحماية الناخبين من عدوى فيروس كورونا المستجد، بالتعقيم والتباعد الاجتماعي.



ويرصد "الفجر"، إجراءات الدولة لحماية الناخبين من عدوى فيروس كورونا المستجد في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.



١. تكثف الحكومة المصرية، إجراءاتها الاحترازية لحماية الناخبين من انتشار فيروس كورونا، في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.



٢. توزيع الكمامات مجانا على الناخبين أثناء الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب.



٣. مراعاة التباعد الاجتماعي بين الناخبين، بتوفير عدد كاف من المقاعد بالمدارس.



٤. تطهير الأيدي بالماء والصابون قبل عملية الاقتراع وبعدها.



٥. يتم عمل مسح حراري على باب اللجنة الانتخابية لاستبعاد من يعاني حرارة مرتفعة أو أي أعراض تنفسية.



٦. توجيه المشتبه في إصابته بفيروس كورونا المستجد لأقرب منشأة طبية.



٧. تواجد الفرق الطبية المدربة داخل المقار الانتخابية بجميع محافظات الجمهورية، لتقديم الخدمات الطبية اللائقة للناخبين والمواطنين.



٨. حال الاشتباه بإصابة ناخب، مراقب، أو موظف داخل المقار الانتخابية، يتم إبلاغ الإدارة الصحية أو المنطقة الطبية لاتخاذ الإجراءات الوقائية ومتابعة الحالة وخط سيرها.



٩. كذلك متابعة المخالطين في حالة الإصابة لمدة أسبوعين.



وتجرى عملية الانتخاب في المرحلة الثانية فى 13 محافظة وهي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.



وفي حالة الإعادة بالمرحلة الثانية يكون الاقتراع للمصريين بالخارج أيام السبت والأحد والاثنين الموافقين 5 و6 و7 ديسمبر.



وتجرى جولة الإعادة في الداخل يومى الاثنين والثلاثاء الموافقين 7 و8 ديسمبر، وتعلن النتيجة في موعد أقصاه يوم الاثنين الموافق 14 ديسمبر.



وكان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، وافق على مشروع مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، في مجموع مواده.



يصل عدد أعضاء مجلس النواب المنتخبين لـ 568 مع النص على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5 %.



يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 284 مقعدا بالنظام الفردى، و284 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة.



وتقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما عدد (42) مقعدًا لكل منهما، ويخصص للدائرتين الأخرتين عدد (100) مقعدًا لكل منها، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.



ويتعين تضمين كل قائمة مخصص لها 42 مقعدا الأعداد والصفات الآتية على الأقل، ثلاثة مترشحين من المسيحيين، مترشحين اثنين من العمال والفلاحين مترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة، مترشح من المصريين المقيمين فى الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذا الصفات أو من غيرهم (21) امرأة على الأقل.



يتعين تضمين كل قائمة مخصص لها عدد 100 مقعدا الأعداد والصفات الآتية: تسعة مترشحين من المسيحيين، ستة مترشحين من العمال والفلاحين، ستة مترشحين من الشباب، ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة، ثلاثة مرشحين من المصريين المقيمين فى الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (50) امرأة على الأقل.