وزير الشباب والرياضة يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب

السبت 07/نوفمبر/2020 - 10:45 ص
جانب من إدلاء الوزير بصوته
جانب من إدلاء الوزير بصوته
أية حمروشي
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"صبحي": واجب ومسؤولية وطنية وتعزيز للمسيرة الديمقراطية

أدلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم السبت، بصوته في انتخابات مجلس النواب، في لجنته بمدرسة طبري منطقة الفيلات بجوار الجامعة الفرنسية بالشروق بمحافظة القاهرة، إحدى محافظات المرحلة الثانية للإنتخابات والتي تضم 13 محافظة، وتٌقام على مدار يومي السبت والأحد 7و8 نوفمبر2020.

وأكد وزير الشباب والرياضة، خلال الإدلاء بصوته، أن المشاركة في هذا الاستحقاق الدستورى الهام، يأتي انطلاقًا من الواجب والمسئولية الوطنية، وهو الأمر الذي من شأنه تدعيم القاعدة الديمقراطية، وتعزيز وإثراء الحياة النيابية والسياسية في مصر، على النحو الذى يُسهم في تطوير البنية التشريعية، بما يتسق مع الجهود التي تبذلها القيادة السياسية الحكيمة، لاستكمال مسيرة بناء مصر الحديثة.

ودعا "صبحي" جموع الشعب المصري وخاصة الشباب للمشاركة الفاعلة فى الانتخابات البرلمانية هذا الاستحقاق الدستورى، فى ظل المناخ الديمقراطى الذى تتمتع به مصر، والذى يُجَّسد نموذجًا حضاريًا للديمقراطية باختيار من يمثلهم بإرادة حرة في مجلس النواب، ويُعَّبرون عن وعيهم الكامل بأهمية أداء واجبهم الوطنى، مشيدًا بالإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة لتأمين الناخبين والحفاظ على المسافات والتباعد الاجتماعي، وعدم تكدس الناخبين خارج اللجان الانتخابية.

وتنطلق عملية التصويت بالداخل يومي 7 و8 نوفمبر الجاري، وفي حالة الإعادة لهذه المرحلة، تُجرى الانتخابات أيام 5 و6 و7 ديسمبر في الخارج، ويومي 7 و8 ديسمبر في الداخل.

وكانت قد فتحت اللجان الانتخابية، اليوم السبت، أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحًا، أمام المواطنين؛ للتصويت فى المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، والتي تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً لمدة يومين.

وفتحت اللجان الفرعية البالغ عددها 9468 لجنة، أبوابها، لاستقبال الناخبين الذي يتجاوز عددهم الـ31 مليون ناخب، في المرحلة الثانية من الانتخابات.

وتُجرى انتخابات المرحلة الثانية فى 13 محافظة، وهي: "القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء".

ويتنافس بالنظام الفردى في المرحلة الثانية 2083 مرشحًا في 70 دائرة فردية، بينما عدد المرشحين بنظام القائمة في المرحلة الثانية 284 مرشحًا أساسيًا، وبالنسبة لنظام القوائم فهناك القائمة الوطنية من أجل مصر تنافس قائمة تحالف المستقلين، بدائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا على 100 مقعد، أما في دائرة قطاع شرق الدلتا، فيأتي التصويت بين القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر على 42 مقعدًا.

وزير الشباب والرياضة يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب
وزير الشباب والرياضة يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب
وزير الشباب والرياضة يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب
وزير الشباب والرياضة يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب
وزير الشباب والرياضة يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب
وزير الشباب والرياضة يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب
وزير الشباب والرياضة يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب
وزير الشباب والرياضة يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب
وزير الشباب والرياضة يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب
وزير الشباب والرياضة يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب

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وزير الشباب والرياضة انتخابات مجلس النواب الفجر البرلمان 2020

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