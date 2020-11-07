محافظ كفر الشيخ يترأس غرفة عمليات متابعة انتخابات مجلس النواب

السبت 07/نوفمبر/2020 - 10:37 ص
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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ترأس اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، لمتابعة انتظام سير عملية انتخابات مجلس النواب 2020م في يومها الأول.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تتابع أعمالها بالتنسيق مع غرف عمليات الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ومديريات الخدمات على مدار الساعة لتكون على اتصال دائم ومستمر مع غرفة عمليات المحافظة، لافتًا أن الغرف الفرعية منعقدة بشكل دائم على مدار اليوم وغدًا لمتابعة سير العملية الانتخابية، والتعامل الفوري مع أي بلاغ.

جاء ذلك بحضور اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد عمرو حسن، المستشار العسكري للمحافظة، وومثلي لرقابة الإدارية، وومثلي المنطقة الشمالية العسكرية، ومساعد مدير الأمن للشئون المالية، ووكلاء الوزارات، ومدراء الديوان.

ودعا محافظ كفر الشيخ، جميع المواطنين إلى النزول والمشاركة في الاستحقاق الدستوري لانتخابات مجلس النواب 2020م والإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري، مؤكدًا علي اتخاذ كافة سبل الراحة للمواطنين وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا.
محافظ كفر الشيخ يترأس غرفة عمليات متابعة انتخابات مجلس النواب
محافظ كفر الشيخ يترأس غرفة عمليات متابعة انتخابات مجلس النواب
محافظ كفر الشيخ يترأس غرفة عمليات متابعة انتخابات مجلس النواب
محافظ كفر الشيخ يترأس غرفة عمليات متابعة انتخابات مجلس النواب

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