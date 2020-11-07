منى عطا الله: تحكيم مباريات الرجال لا يختلف عن النساء

السبت 07/نوفمبر/2020 - 10:33 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements
تحدثت الحكمة المصرية الدولية منى عطا الله، عن الاختلاف بين مباريات الرجال والسيدات وذلك بحكم خبراتها الطويلة في الملاعب.


وقالت منى عطا الله في تصريحات عبربرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "تحكيم مباريات الرجال لا تختلف عن النساء، ولم أشعر بالخوف خلال أول مباراة بكأس مصر الموسم الماضي".


وأضافت: " أصعب مبارياتي في تصفيات كأس العالم بين تونس والجزائر، والتحكيم هواية وليس احتراف كما يعتقد البعض".


وتابعت: " الحكم المصري يجب أن يكون خاض تجربة لعب كرة القدم، ونجحت في التوفيق بين التزاماتي في المنزل وعملي بالملاعب".


وأتم: "أوجه الشكر إلى جمال الغندور وعصام عبد الفتاح".

أخبار تهمك

قرار جديد من التعليم العالي بشأن واقعة إهانة أستاذ جامعي بالإسكندرية للقرآن

منذ حوالي 22 ساعة

بشائر سارة.. مواعيد قريبة لظهور "لقاح كورونا"

منذ حوالي 20 ساعة

الشيخ يحدد شروطه للرحيل عن الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. ترامب: الرئاسة باتت أكثر أهمية مع هجوم الديموقراطيين

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. إصابة كبير موظفي البيت الأبيض بكورونا

منذ حوالي 4 ساعات

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن فترة حضانة فيروس كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

بعد إصابتها بكورونا.. نشوى مصطفى توجه رسالة لمصر

منذ يوم

الصور الأولى لهنادى مهنى من حفل زفافها

منذ حوالي 15 ساعة

الفيديو الرابع لطفل المرور يثير الجدل داخل محطة الوقود (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 201 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

منذ يومين

عاجل| المنطقة الشمالية تتدخل لتصريف المياه من كورنيش الإسكندرية (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 224 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 14 حالة وفاة

منذ حوالي 11 ساعة

"بعد إصابة 37 فنانا بكورونا"..الباز يطالب مهرجان الجونة بسحب تكريم متحدث الصحة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل| جو بايدن: لن أعلن فوزي.. وسأكسب بأغلبية عظمى

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تطور جديد في الانتخابات الأمريكية

منذ يوم

خطوة جديدة من الأهلي في صفقة سيرينو

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:49 م

الصور الأولى لهنادى مهنى من حفل زفافها

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن فترة حضانة فيروس كورونا

08:14 م

الفيديو الرابع لطفل المرور يثير الجدل داخل محطة الوقود (فيديو)

01:17 م

عاجل| المنطقة الشمالية تتدخل لتصريف المياه من كورنيش الإسكندرية (فيديو)

05:43 ص

عاجل| جو بايدن: لن أعلن فوزي.. وسأكسب بأغلبية عظمى

05:58 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

غدًا.. وكيل الأزهر يفتتح معهدًا جديدًا بمحافظة الدقهلية

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب