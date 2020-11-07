ساوثهامبتون يحقق إنجازا لم يحدث منذ 32 عاما في الدوري الإنجليزي

السبت 07/نوفمبر/2020 - 12:30 م
ساوثهامبتون
ساوثهامبتون
وكالات
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حقق ساوثهامبتون إنجازا كبيرا لم يتحقق منذ 32 عاما، بعد أن فاز على نيوكاسل يونايتد أمس الجمعة.

واختطف فريق ساوثامبتون صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للمرة الأولى منذ العام 1988 بفوزه 2-0 على نيوكاسل.

وضمن هدفا تشي آدامز وستيوارت أرمسترونج لساوثامبتون إنهاء اليوم في قمة ترتيب الدوري للمرة الأولى منذ أيام كريس نيكول قبل 32 عاماً.

وبعد نحو عام من خسارته المذلة 0-9 أمام ليستر سيتي، شهد النادي تحولاً جذرياً لدرجة أنه يبدو قادراً على الذهاب بعيداً.

وهذا هو الفوز السادس توالياً لساوثامبتون، لكنه قد يخسر صدارته وفقاً لنتائج ليفربول وليستر وتوتنهام وإيفرتون ولفرهامبتون الذين يخلفوه حالياً في الترتيب.

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