بالصور.. إقبال من الناخبين في قرى المرشحين بالقليوبية

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خرج الناخبون في قرى المرشحين مبكرا، اليوم السبت، للوقوف أمام اللجان في القليوبية، للإدلاء بأصواتهم في مشهد ديمقراطي، حيث تزاحم الناخبون في قرى المرشحين.



وفتحت 1047 لجنة فرعية في 478 مركزا انتخابيا بكافة أنحاء محافظة القليوبية موزعة على 11 مركزا ومدينة وحي، أبوابها اليوم السبت، لاستقبال الناخبين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة القليوبية، والذين يبلغ عددهم 3 ملايين و278 ألفًا و78 ناخبًا.