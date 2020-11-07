أكرم حسني يحيي الذكرى السنوية الأولى لوالده

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حرص الفنان أكرم حسني على إحياء الذكرى السنوية الأولى لوفاة والده، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع "تويتر".



نشر أكرم حسني صورة لوالده، وعلق عليها قائلاً، "الذكرى السنوية الأولى لأبويا الله يرحمه، من فضلكم ادعوله بالرحمة والمغفرة والفردوس الأعلى بإذن الله".



وفي سياق آخر ، يشارك أكرم حسني حاليًا فى فيلم "العميل صفر"، وهو من تأليف وائل عبد الله، بطولة نيللى كريم، لبلبة، بيومي فؤاد، محمد علاء، دارين حداد، ليلى عز العرب.





