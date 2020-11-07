ازدحام شديد أمام اللجان الانتخابية في كفر الشيخ ( فيديو )

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شهدت اللجان الانتخابية بمحافظة كفر الشيخ إقبالا كبيرا من قبل المواطنين في الساعة الأولي من فتح اللجان اليوم السبت، من أجل البدء في الإدلاء في العملية الإنتخابية، حيث تصدر أهالي القري الصفوف وخاصة السيدات والشباب.



وقد انتظمت اللجان الإنتخابية بمحافظة كفر الشيخ في فتح أبوابها أمام الناخبين في موعدها المحدد في تمام الساعة التاسعة صباحا، بحضور القضاة وبإجراءات أمنية مشددة في محيط اللجان لتأمين العملية الإنتخابية.



وقد أعلنت محافظة كفر الشيخ، حالة الطوارئ تزامنا مع إجراء الإنتخابات، حيث أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب علي مستوي المحافظة 2 مليون و350 ألف مواطن، يدلون بأصواتهم في 801 مقر انتخابي،كما تم تجهيز وتعقيم وتطهير الاستراحات.



وشكلت المحافظة غرفة عمليات رئيسية برئاسة اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد، لكي تتابع وتتلقى تقارير من رؤساء المدن، ومن الغرف الفرعية، التي تم ربطها بغرفة عمليات المحافظة، لمتابعة العملية الإنتخابية أولا بأول.