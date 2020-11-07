محافظ القاهرة: نتمنى أن تمر العملية الانتخابية بسلام.. وتكون عُرسا ديمقراطيا

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قال اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إنهم انتهوا من كافة الاستعدادات الخاصة بالعملية الانتخابية منذ فترة، مشيرًا إلى أن هناك تشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل اللجان لمواجهة فيروس كورونا.

وأشار "عبدالعال"، خلال لقاء خاص بالتغطية الخاصة للمرحلة الثانية من انتخابات النواب 2020 عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، إلى أنه تم التأكد من توفر كافة المستلزمات الطبية داخل اللجان من الكمامات والمطهرات وبوابات التعقيم، لافتا إلى أن القوات المسلحة والداخلية انتهوا من وضع الخطط التأمينية للجان قبل انطلاق الانتخابات.

وأوضح أن العملية الانتخابية بالمحافظة انتظمت في موعدها، حيث يتجاوز عدد الناخبين بالمحافظة 7 مليون ناخب، متمنيا أن تمر العملية الانتخابية في سلام، وتكون عُرس ديمقراطي، مناشدا المواطنين النزول والإدلاء بصوتهم.



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أصدر ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات توجيهاته لمدير عام المركز الصحفي للمراسلين الأجانب بإقامة غرفة عمليات خلال فترة إجراء انتخابات مجلس النواب بمقر المركز الصحفي بماسبيرو، وذلك لتقديم كافة التسهيلات للمراسلين الأجانب المشاركين في تغطية المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب في 13 محافظة بما يمكنهم من أداء عملهم على الوجه الأمثل.



‎ويبلغ عدد هؤلاء المراسلين 570 مراسلًا يمثلون عدد 166 مؤسسة إعلامية تم اعتمادهم بقاعدة بيانات الهيئة الوطنية للانتخابات واستخراج تصاريح التغطية الإعلامية لهم لمتابعة سير العملية الانتخابية من داخل اللجان وخارجها.



‎وستختص غرفة العمليات بحل كافة المشاكل التي قد تواجه المراسلين والصحفيين الأجانب أثناء تغطياتهم الإعلامية باللجان الانتخابية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات وكافة الجهات المعنية الأخرى على مدار أيام الانتخابات، وسيقوم العاملون بالمركز الصحفي للمراسلين الأجانب بتسليم المراسلين تصاريح التغطية الإعلامية الصادرة من الهيئة الوطنية للانتخابات ومتابعة عملهم الميداني من خلال تكليف مرافقين من المركز للتأكد من تسهيل كافة العقبات التي قد تواجههم.

