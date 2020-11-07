بكلمات مؤثرة.. محمد محمود عبد العزيز يُحيي ذكرى وفاة هيثم أحمد زكي

السبت 07/نوفمبر/2020 - 09:52 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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حرص الفنان محمد محمود عبد العزيز على إحياء ذكرى وفاة صديقه الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، وذلك من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

نشر محمد محمود عبد العزيز صورة له برفقة صديقه الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، وعلق عليها قائلاً :"مش لاقى كلام أقوله ليك يا هيثم، ولا حتى لاقي كلام أقوله عليك".

وتابع محمد محمود عبدالعزيز قائلاً :"بس اللي أنا متأكد منه إنك أكيد في مكان أحلى وإنك أكيد مبسوط مع حبايبك اللى وحشوك ووحشونا كلنا، الله يرحمك و يصبرنا، إلى أن نلتقى يا صديقى وأخويا الغالي، اسألكم الفاتحة و الدعاء لأبويا ولهيثم أحمد زكي و لكل من رحلوا عنا".

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان محمد محمود عبد العزيز الدرامية مشاركته في مسلسل "قيد عائلى" وهو من إنتاج "فنون مصر" وإخراج "تامر حمزة"،وبطولة عزت العلايلي، صلاح عبدالله،بوسي،ميرڤت أمين منة فضالي ، ريم البارودي ، ميريهان حسين، محمد نجاتي، نضال الشافعي، سيمون.

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