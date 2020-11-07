اسعار الخضروات والفواكه اليوم السبت 7-11-2020 بسوق العبور

السبت 07/نوفمبر/2020 - 09:42 ص
أسعار الخضروات والفاكهة
أسعار الخضروات والفاكهة
الفجر الإقتصادي
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إستقر سعر الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم السبت 7-11-2020 ، حيث تراوح سعر الطماطم مابين 3.5 الي 6.5 جنيه بعد ارتفاعها بالأمس الي سعر 10 جنيهات للكيلو.

ونستعرض أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم السبت 7-11-2020 :

تراوح سعر الطماطم مابين 3.5 الي 6.5  جنيه للكيلو.
البطاطس بين 1.5 و2.5 جنيه.
البصل بين 3.5 جنيه و5.5 جنيهات.
الكوسة بين 3 و5 جنيهات.
الفاصوليا بين 3 جنيهات و5 جنيه.
الباذنجان البلدي بين 2 و4.5 جنيه.
الفلفل الرومي البلدي بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.
الفلفل الحامي البلدي بين 3 و5 جنيهات.
الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.
الخيار البلدي بين 1.75 و2.75 جنيه.

أسعار الفاكهة  بسوق العبور اليوم السبت 7-11-2020 :

البرتقال البلدي بين 5 جنيهات و11 جنيها.
البرتقال السكري بين 7 جنيهات و11 جنيها.
البرتقال أبو سرة بين 3 و4 جنيهات.
الليمون البلدي بين 2 جنيه و8 جنيهات.
الرمان بين 3 و4 جنيهات.
الجوافة بين 3 و6 جنيهات.
البلح السماني بين 2 و4 جنيهات.

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