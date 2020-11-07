أمريكا تسجل زيادة قياسية في حالات الإصابة اليومية بكورونا

السبت 07/نوفمبر/2020 - 09:47 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، زيادة قياسية في حالات الإصابة اليومية بكورونا لليوم الثالث على التوالي.

 

وأظهر إحصاء لوكالة "رويترز" تسجيل ما لا يقل عن 121337 إصابة جديدة خلال يوم الجمعة، فيما أشار موقع "Worldometers" إلى أكثر من 132 ألف إصابة جديدة.

 

وفقًا لوكالة "رويترز"، فإن المرض ينتشر في كل مناطق البلاد، حيث سجلت 19 ولاية من بين 50 ولاية زيادات يومية قياسية خلال اليوم الماضي.

 

وقد أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية، أمس عن ارتفاع حصيلة الوفيات بكورونا إلى 234264 حالة بعدما أودى المرض بحياة 1135 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

من جهتها، أشارت البيانات الأخيرة لجامعة "جونز هوبكنز" إلى وصول حصيلة الوفيات بكورونا في البلاد إلى 236064 مع تجاوز عدد الإصابات 9 ملايين و733 ألف حالة.

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