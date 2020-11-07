خطأ جديد اكتشفه الجمهور في مسلسل "ما وراء الطبيعة"

السبت 07/نوفمبر/2020 - 09:42 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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انتقد واحد من الجمهور أحد الأخطاء الواقعة في مسلسل “ما وراء الطبيعة”، أثناء مشاهدته له، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".


حيث كتب منشورًا قال فيه :"فيه مرجع كده بريطانيا عملته خاص بالأدوية والفارماكولوجي اسمه British National Formulary BNF فيه المواد الفعالة وتتوصف للإيه وما تتوصفش لإيه وجرعات وآثار جانبية إلى آخره”.

وتابع قائلاً:" المهم يعني أول نسخة طلعت منه كانت سنة 1949 وفضل يتحدث ويطلع منه إصدار جديد كل 3 سنين لحد سنة 1981 تقريبًا من بعدها بقى يتجدد كل 6 شهور مرة في مارس والتانية في سبتمبر وكل إصدار ليه لون مختلف لحد ما وصلنا دلوقتي للإصدار رقم 80 اللي طلع في سبتمبر اللي فات، بس يا سيدي قوم عمرو سلامة يحط لنا في الكادر الإصدار رقم 70 اللي طلع في 2015 في حين إنه في الستينات ما كنّاش وصلنا للإصدار العاشر حتى".

مسلسل" ما وراء الطبيعة"، وهو بطولة أحمد أمين، رزان جمال، آية سماحة، سماء إبراهيم، والمنتج التنفيذي عمرو سلامة ومحمد حفظي، ومن إخراج عمرو سلامة وماجد الأنصاري.

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