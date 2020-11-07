سعر الدولار السبت 7-11-2020 .. إستقرار في أسعار العملة الأجنبية

السبت 07/نوفمبر/2020 - 09:25 ص
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
الفجر الإقتصادي
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إستقرت  أسعار الدولار خلال التعاملات الصباحية اليوم السبت 7-11-2020 ، وذلك لعدم وجود تعاملات ، حيث أن اليوم هو عطلة بالبنوك المصرية  ، وإستقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم عند 15.61 جنيه للبيع و 15.74 للشراء ،

ونستعرض سعر الدولار في بعض البنوك المصرية اليوم كالاتي :

سعر الدولار اليوم السبت 7-11-2020

 سعر الدولار في  البنك المصري الخليجي سعر 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع،
سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول  15.67 جنيه للشراء و15.77 جنيه للبيع.
 سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك عودة 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.
 سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.
سعر الدولار في  بنك الأسكندرية 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.
سعر الدولار في  بنك مصر إيران للتنمية 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

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