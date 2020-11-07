الشيخ يحدد شروطه للرحيل عن الأهلي

السبت 07/نوفمبر/2020 - 09:33 ص
الاهلي
الاهلي
ريهام عبد المحسن
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قام أحمد الشيخ نجم الأهلي بتحديد شروطه لإدارة القلعة الحمراء من أجل الرحيل بشكل نهائي في فترة الانتقالات المقبلة.

وكشفت تقارير صحفية أن أحمد الشيخ أعرب عن رغبته في الرحيل بشكل نهائي عن الأهلي ويرفض فكرة الرحيل على سبيل الإعارة أو الدخول في صفقات تبادلية.

ووصلت العديد من العروض المحلية لأحمد الشيخ والتي ترغب في الحصول على خدماته في الوقت الحالي كما يترقب وصول عرض تركي لتحديد خطوته المقبلة.

وفتح الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي الباب أمام رحيل أحمد الشيخ تحديداً عقب الاستقرار على عودة محمد شريف وناصر ماهر بالإضافة إلى التعاقد مع طاهر محمد طاهر والاقتراب انضمام الأوروجواياني سيرينو نجم صن داونز الجنوب أفريقي.



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