تشكيل بايرن ميونيخ المتوقع لمواجهة دورتموند في الدوري الألماني

يحل فريق بايرن ميونخ بقيادة مدربه هانز فليك، ضيفا ثقيلا على نظيرم بوروسيا دورتموند، اليوم السبت 7 نوفمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب سيجنال ادونا بارك معقل بوروسيا، في إطار منافسات ضمن منافسات الدوري الألماني.





واستقر هانز فليك مدرب بايرن ميونخ، على التشكيلة الأساسيو التي ستدخل مباراته أمام بوروسيا دورتموند، حيث تأتي التشكيلة المتوقعة كالتالي :-





حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: بافارد - بواتينج - دافيد ألابا - لوكاس هيرنانديز.

خط الوسط: كيميتش - جوريتزيكا - كومان - جنابري.

خط الهجوم: توماس مولر - روبرت ليفاندوفسكي.





وستقام المباراة بين بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.



