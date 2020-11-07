تشكيل بايرن ميونيخ المتوقع لمواجهة دورتموند في الدوري الألماني

السبت 07/نوفمبر/2020 - 09:33 ص
بايرن ميونخ وبورسيا دورتموند
بايرن ميونخ وبورسيا دورتموند
أحمد عصام
Advertisements
يحل فريق بايرن ميونخ بقيادة مدربه هانز فليك، ضيفا ثقيلا على نظيرم بوروسيا دورتموند، اليوم السبت 7 نوفمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب سيجنال ادونا بارك معقل بوروسيا، في إطار منافسات ضمن منافسات الدوري الألماني.

واستقر هانز فليك مدرب بايرن ميونخ، على التشكيلة الأساسيو التي ستدخل مباراته أمام بوروسيا دورتموند، حيث تأتي التشكيلة المتوقعة كالتالي :-

حراسة المرمى: مانويل نوير.
خط الدفاع: بافارد - بواتينج - دافيد ألابا - لوكاس هيرنانديز.
خط الوسط: كيميتش - جوريتزيكا - كومان - جنابري.
خط الهجوم: توماس مولر - روبرت ليفاندوفسكي.

وستقام المباراة بين بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

أخبار تهمك

عاجل| جو بايدن: لن أعلن فوزي.. وسأكسب بأغلبية عظمى

منذ حوالي 4 ساعات

"بعد إصابة 37 فنانا بكورونا"..الباز يطالب مهرجان الجونة بسحب تكريم متحدث الصحة

منذ حوالي 6 ساعات

الفيديو الرابع لطفل المرور يثير الجدل داخل محطة الوقود (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

بشائر سارة.. مواعيد قريبة لظهور "لقاح كورونا"

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 201 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

منذ يوم

بعد إصابتها بكورونا.. نشوى مصطفى توجه رسالة لمصر

منذ يوم

عاجل.. إصابة كبير موظفي البيت الأبيض بكورونا

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 224 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 14 حالة وفاة

منذ حوالي 9 ساعات

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن فترة حضانة فيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. تطور جديد في الانتخابات الأمريكية

منذ يوم

عاجل| المنطقة الشمالية تتدخل لتصريف المياه من كورنيش الإسكندرية (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

غرق كورنيش الإسكندرية وكوبري المندرة بمياه الأمطار

منذ حوالي 4 ساعات

خطوة جديدة من الأهلي في صفقة سيرينو

منذ أقل من ساعتين

قرار جديد من التعليم العالي بشأن واقعة إهانة أستاذ جامعي بالإسكندرية للقرآن

منذ حوالي 20 ساعة

الصور الأولى لهنادى مهنى من حفل زفافها

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. ترامب: الرئاسة باتت أكثر أهمية مع هجوم الديموقراطيين

منذ حوالي 15 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:49 م

الصور الأولى لهنادى مهنى من حفل زفافها

عاجل| المنطقة الشمالية تتدخل لتصريف المياه من كورنيش الإسكندرية (فيديو)

05:43 ص

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن فترة حضانة فيروس كورونا

08:14 م

الفيديو الرابع لطفل المرور يثير الجدل داخل محطة الوقود (فيديو)

01:17 م

عاجل| جو بايدن: لن أعلن فوزي.. وسأكسب بأغلبية عظمى

05:58 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

غدًا.. وكيل الأزهر يفتتح معهدًا جديدًا بمحافظة الدقهلية

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب