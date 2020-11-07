الكمامة هي السر.. بشرى تعلن نتيجة فحوصاتها الطبية

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قامت الفنانة بشرى، بإجراء مسحة طبية للإطمئنان على صحته، وللتأكد من عدم إصابتها بفيروس كورونا.



وكشفت بشرى عن نتيجة الفحوصات الطبية التي خضعت لها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشرت بشرى صورتين لها وبجانبهم نتيجة التحليل، وعلقت عليهم قائلة:"الحمد لله نتيجة تحليل الـpcr الخاص بي negative أي سلبي رغم حضوري جميع الفعاليات الرسمية للمهرجان، الالتزام بالكمامة هو السر، ربنا يحفظ الجميع وشكرًا لكل من اتصل للاطمئنان عليا من الشائعات".



وكانت بشرى قد احتفلت بخطوبتها في ختام مهرجان الجونة السينمائي يوم الجمعة 31 أكتوبر، على صديق طفولتها سالم هيكل .



وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنانة بشرى الدرامية مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل" القمر آخر الدنيا"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ تامر حمزة، ﺗﺄﻟﻴﻒ محمود الورداني، بطولة عمرو عابد، مؤمن نور، مادلين طبر، هشام إسماعيل، ثراء جبيل.