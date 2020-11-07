رجل يهدد بتنفيذ مجزرة حال فوز بايدن بالرئاسة الأمريكية

السبت 07/نوفمبر/2020 - 09:23 ص
الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية
وكالات
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هدد رجل في لوس أنجلوس غربي الولايات المتحدة، بتنفيذ عملية قتل جماعية إذا فاز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية.

 

ونقلت صحيفة لوس أنجلوس تايمز، عن مسؤولين أمنيين، أن الشرطة الأمريكية أوقفت رجلًا نشر تهديدات بالقتل الجماعي عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

 

وقال الرجل إنه في حال فوز بايدن فإنه سيتصرف مثل "مطلق نار في المدرسة، للقضاء على جميع هولاء الديمقراطيين".

 

وقد أعلن جو بايدن، في وقت سابق، عدم رغبته في إعلان فوزه، لكنه شدد على أنه في الوقت الحالي من الواضح أن الديمقراطيين سيفوزون في السباق الئاسي.

 

وشهدت الساعات الماضية منافسة شرسة وحاسمة، بين كلا من الرئيس دونالد ترامب الذي يسعى للفوز بولاية ثانية.

 

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها، يوم الثلاثاء الماضي، أمام الناخبين الأمريكيين في 11 ولايات هي فيرجينا ونيويورك ونيوجيرسي ومين وكنتاكي وكونيتيكت وإنديانا ونيوهامبشاير، وفيرجينيا الغربية وأوهايو وكارولينا الشمالية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الأمريكية.

 

وقد جرت يوم الثلاثاء 3 نوفمبر، عملية التصويت المباشر من خلال صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد أن أدلى نحو 100 مليون أمريكي بأصواتهم عبر البريد والتصويت عن بعد، بسبب الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد.

 

ويذكر أن الأمريكيون ينتخبون الرئيس وأعضاء الكونجرس بمجلسيه الشيوخ والنواب وحكام الولايات، حيث تجري الانتخابات علي 35 مقعدًا بمجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون من أصل 100 مقعد ومجلس النواب بأكمله وحكام بعض الولايات. ويتوقع فوز الديمقراطيين بـ209 مقاعد من مقاعد مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون منذ 2018 بسهولة، بينما يجدون تأييدًا ضعيفًا في مناطق لها 24 مقعدًا بينما يتوقع فوز الديمقراطيين بـ165 مقعدًا بسهولة بينما يلقون تأييدًا ضعيفًا في 37 مقعدًا.


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