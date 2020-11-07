بالصور .. توافد كبير من الناخبين أمام لجان الانتخابات بالقليوبية

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هدت مقار لجان انتخابات مجلس النواب بالقليوبية، اليوم السبت، إقبال شديد من الناخبين، في أول أيام الانتخابات البرلمانية لمحافظات المرحلة الثانية.



ومن المقرر أن تفتح 1047 لجنة فرعية في 478 مركزا انتخابيا بكافة أنحاء المحافظة موزعة على 11 مركزا ومدينة وحي، أبوابها اليوم السبت، لاستقبال الناخبين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب والمقيدين بجداول الناخبين والذين يبلغ عددهم 3 ملايين و278 ألفًا و78 ناخبًا.