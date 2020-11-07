فريدة سيف النصر تنضم لقائمة أبطال مسلسل "موسى" مع محمد رمضان

السبت 07/نوفمبر/2020 - 09:17 ص
هبة أحمد
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تعاقدت الفنانة فريدة سيف النصر على بطولة مسلسل "موسى" مع الفنان محمد رمضان، وأعلنت عن ذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ونشرت فريدة صورة لغلاف الحلقة الأولى للمسلسل، وعلقت عليها قائلة:"بسم الله توكلنا على الله وثقة بالله نجاح، نمبر وان".

مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، باسم سمرة، صبري فواز، سمية الخشاب، عارفة عبد الرسول، رياض الخولي، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخرج محمد سلامة.

وفي سياق آخر، شاركت فريدة سيف النصر مؤخرًا في فيلم "صاحب المقام"، وهو بطولة آسر ياسين، محمود عبد المغني، يسرا، هالة فاخر، أمينة خليل، تأليف إبراهيم عيسى، إخراج محمد جمال العدل.

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