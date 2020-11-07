القوى العاملة: تعيين 219 شاباً.. وصرف 30 ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة بكفر الشيخ  

السبت 07/نوفمبر/2020 - 09:12 ص
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة،  قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة كفر الشيخ بتعيين  219  شابا ، من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فيما بلغ  المسجلين بها 1050 شاباً.
وقال الوزير : إن المديرية قامت باستخراج 400 شهادة قياس مستوى مهارة ، ورخصة مزاولة مهنة ، فضلا عن صرف منح للعمالة غير المنتظمة للرعاية الصحية لـ 10 عمال مسجلين ، بمبلغ 30 ألف جنيه.
تلقى الوزير تقريراً بذلك من علاء ناصف  وكيل المديرية ،عن إنجازات المديرية خلال شهر أكتوبر الماضي ،  أشار فيه إلي أنه  في مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 231 منشأة ، وأسفر التفتيش عن تحرير  محضر فوري سلامة وصحة مهنية ، ومنح مهلة قانونية لـ 79 منشأة مخالفة لإزالة المخالفات، و 152 منشأة أخري مستوفاة للاشتراطات القانونية ، كما تم إعادة التفتيش على 84 منشأة انتهت بتحرير 5 محاضر سلامة .
وأوضح أنه في مجال تفتيش العمل قامت المديرية بالتفتيش على 438 منشأة تفتيش دوري وحملات ، أسفر عن 42 محضراً.
 

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