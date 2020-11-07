إستقرار أسعار الذهب اليوم السبت 7-11-2020.. وعيار 21 يسجل 850 جنيه للجرام









إستقر أسعار الذهب في الأسواق المصرية اليوم السبت 7-11-2020 وذلك بالتزامن مع إستقرار أسعار الذهب العالمية والتي سجلت نحو 1.951.2 دولار للوقية ، حيث يتأثر سعر الذهب في مصر بالأسعار العالمية للوقية، وسجل عيار الذهب 21 نحو850 جنيه للجرام والذي يعتبر من أكثر الأعيرة رواجاً في الأسواق المصرية .





أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم السبت 7-11-2020





سعر جرام الذهب "عيار 21" : 850 جنيهًا





سعر سعر جرام "عيار 18" " 729 جنيهًا





سعر الجرام "عيار 24": 971.5 جنيهًا





سجل سعر الجنيه الذهب نحو 6800 جنيهات.











