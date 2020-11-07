إستقرار أسعار الذهب اليوم السبت 7-11-2020.. وعيار 21 يسجل 850 جنيه للجرام
السبت 07/نوفمبر/2020 - 08:56 ص
الفجر الإقتصادي
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إستقر أسعار الذهب في الأسواق المصرية اليوم السبت 7-11-2020 وذلك بالتزامن مع إستقرار أسعار الذهب العالمية والتي سجلت نحو 1.951.2 دولار للوقية ، حيث يتأثر سعر الذهب في مصر بالأسعار العالمية للوقية، وسجل عيار الذهب 21 نحو850 جنيه للجرام والذي يعتبر من أكثر الأعيرة رواجاً في الأسواق المصرية .
أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم السبت 7-11-2020
سعر جرام الذهب "عيار 21" : 850 جنيهًا
سعر سعر جرام "عيار 18" " 729 جنيهًا
سعر الجرام "عيار 24": 971.5 جنيهًا
سجل سعر الجنيه الذهب نحو 6800 جنيهات.
وتعتبر أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومات اقتصادية هامة للغاية فهي تهم المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من مصر واسعار الذهب اليوم فى مصر بصفة عامة تهم المستثمرين فى مصر نظرا لان الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء فى مصر او بباقي الدول العربية.
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