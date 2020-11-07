إستقرار أسعار الذهب اليوم السبت 7-11-2020.. وعيار 21 يسجل 850 جنيه للجرام

السبت 07/نوفمبر/2020 - 08:56 ص
اسعار الذهب
اسعار الذهب
الفجر الإقتصادي
Advertisements


إستقر أسعار الذهب في الأسواق المصرية اليوم السبت 7-11-2020 وذلك بالتزامن مع إستقرار أسعار الذهب العالمية والتي سجلت نحو 1.951.2 دولار للوقية ، حيث يتأثر سعر الذهب في مصر بالأسعار العالمية للوقية، وسجل عيار الذهب 21 نحو850 جنيه للجرام والذي يعتبر من أكثر الأعيرة رواجاً في الأسواق المصرية  .

أسعار الذهب  في  محلات الصاغة اليوم  السبت 7-11-2020

سعر جرام الذهب "عيار 21" : 850 جنيهًا 

سعر سعر جرام "عيار 18" " 729 جنيهًا

سعر الجرام "عيار 24": 971.5 جنيهًا

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 6800 جنيهات.



وتعتبر أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومات اقتصادية هامة للغاية فهي تهم المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من مصر واسعار الذهب اليوم فى مصر بصفة عامة تهم المستثمرين فى مصر نظرا لان الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء فى مصر او بباقي الدول العربية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

عاجل| جو بايدن: لن أعلن فوزي.. وسأكسب بأغلبية عظمى

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| المنطقة الشمالية تتدخل لتصريف المياه من كورنيش الإسكندرية (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تطور جديد في الانتخابات الأمريكية

منذ يوم

عاجل.. ترامب: الرئاسة باتت أكثر أهمية مع هجوم الديموقراطيين

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 201 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

منذ يوم

بعد إصابتها بكورونا.. نشوى مصطفى توجه رسالة لمصر

منذ يوم

خطوة جديدة من الأهلي في صفقة سيرينو

منذ أقل من ساعتين

"بعد إصابة 37 فنانا بكورونا"..الباز يطالب مهرجان الجونة بسحب تكريم متحدث الصحة

منذ حوالي 6 ساعات

بشائر سارة.. مواعيد قريبة لظهور "لقاح كورونا"

منذ حوالي 18 ساعة

قرار جديد من التعليم العالي بشأن واقعة إهانة أستاذ جامعي بالإسكندرية للقرآن

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. إصابة كبير موظفي البيت الأبيض بكورونا

منذ ساعتين و 18 دقيقة

الفيديو الرابع لطفل المرور يثير الجدل داخل محطة الوقود (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 224 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 14 حالة وفاة

منذ حوالي 9 ساعات

الصور الأولى لهنادى مهنى من حفل زفافها

منذ حوالي 13 ساعة

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن فترة حضانة فيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

غرق كورنيش الإسكندرية وكوبري المندرة بمياه الأمطار

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

سعر الذهب اليوم السبت 12-1-2019 في الأسواق المحلية ومحلات الصاغة ..والسوق ينتظر ارتفاع جديد - التعاملات المسائية

هبوط مفاجيء في أسعار الذهب اليوم .. والجرام يفقد 5 جنيهات

اسعار الذهب اليوم السبت 28-9-2019

أسعار الذهب.. تعرف على عيار سعر الذهب اليوم السبت 19/10/2019 بمحلات الصاغة

اسعار الذهب في محلات الصاغة بالمصنعية اليوم الأحد 1-12-2019.. السعر يستقر مع عطلة الأسواق العالمية

تحركات جديدة في أسعار الذهب بسوق الصاغة اليوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:49 م

الصور الأولى لهنادى مهنى من حفل زفافها

عاجل| المنطقة الشمالية تتدخل لتصريف المياه من كورنيش الإسكندرية (فيديو)

05:43 ص

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن فترة حضانة فيروس كورونا

08:14 م

الفيديو الرابع لطفل المرور يثير الجدل داخل محطة الوقود (فيديو)

01:17 م

عاجل| جو بايدن: لن أعلن فوزي.. وسأكسب بأغلبية عظمى

05:58 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

غدًا.. وكيل الأزهر يفتتح معهدًا جديدًا بمحافظة الدقهلية

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب