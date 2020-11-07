القوى العاملة: تحصيل 137 ألف جنيه مستحقات للعمالة المصرية بالإمارات

السبت 07/نوفمبر/2020 - 09:11 ص
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان ، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظي- بدولة الإمارات العربية المتحدة ، نجح في تحصيل 32 ألفاً و 175 درهماً إماراتيا، أي ما يوازي 137 ألفاً و387 جنيها مصريا تقريبا مستحقات مالية تم تحصيلها للعاملين الذين تقدموا بشكوي ضد أصحاب الأعمال ، فضلا عن اعتماد 2016 شهادة استمرارية في العمل.
وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي بمتابعة شكوي العاملين لدي أصحاب الأعمال، وذلك فى إطار متابعته على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية فى دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي  للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التى تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.
وقال : إن الوزير تلقي تقريرا عبر مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي، عن ما تم إنجازه خلال الفترة من أول يوليو حتى 30 سبتمبر 2020 ، أشار فيه الملحق العمالي حنان محمود شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي ، إلي أنه تم توفير 51  فرصة عمل ، منها 40 عقد وتأشيرات عمل تم اعتمادها، فضلا عن تسوية 31  شكوي وديا وإحالة شكوتين للقضاء، ومازال 15 شكوي تحت البحث والدراسة ، وذلك من إجمالي 48 شكوي عمالية تقدم أصحابها للمكتب .
كما قام المكتب  بـ 9 زيارات ولقاءات منها 5 لقاءات واجتماعات مع التجمعات العمالية ، والباقي زيارة خاصة بالجهات الحكومية المعنية ، و300  استشارة  عمالية مقدمة للعمال في المكتب  وأكثر من 500 استشارة عمالية مقدمة للعمالة  عبر الهاتف .
وحذرت الملحق العمالي العمالية المواطنين المصريين من دفع أي مبالغ نقدية لفرص عمل وهمية من خلال عروض تصلهم عبر الانترنت ، فضلا عن مراسلات علي الاميل ، والتواصل مع مكتب التمثيل العمالي لارشادهم للإجراءات المتبعة للتعاقد طبقا للقوانين المعمول بها بدولة الإمارات العربية المتحدة .  
 
 

 

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