رحاب عرفة لـ"الفجر الفني":"محمد أنور بني آدم متعاون وطيب جدًا وهذه تفاصيل شخصيتي في إسعاف يونس"

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تُشارك الفنانة رحاب عرفة في مسلسل "إسعاف يونس"، الذي يقوم ببطولته محمد أنور، سارة سلامة، محمد على رزق، رحاب عرفه، منه عرفة، هناء الشوربجي، أحمد محارب، وهو من تأليف فاروق هاشم، مصطفى عمر، و إخراج معتز التوني، إنتاج سينرجي.



وأوضحت رحاف عرفة في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أنها تُجسد خلال الأحداث دور "سحر"، وهي شقيقة "يونس" الذي يُجسد دوره الفنان محمد أنور، وهي تحبه وتخاف عليه، ولديها طفلين ومقيمة معه ومع والدتها.



وأعربت رحاب عرفة عن سعادتها الكبيرة بالعمل مع كل هؤلاء النجوم المُشاركين في المسلسل، ولاسيما المخرج معتز التوني، حيث أنها عملت معه من قبل في مسلسل "هربانة منها"، وفيلم" ٣٠ فبراير"، وبرنامج "أشرف يقدمه أيمن".



وأوضحت رحاب عرفة أن الكواليس كانت رائعة، وأن المسلسل يُعد التعاون الأول بينها وبين محمد أنور، مُضيفة:"بتمناله كل النجاح؛ لإنه مش بس ممثل شاطر وكوميديان جميل لكن كمان هو بني آدم متعاون وطيب جدًا".



وفي سياق آخر، شاركت رحاب عرفة مؤخرًا في الجزء الخامس من مسلسل "حكايات بنات"، وهو بطولة ميرنا نور الدين، هاجر أحمد، أسماء جلال، هند عبد الحليم، كريم العمري، ليلى حسين، حازم إيهاب، أحمد كرارة، نبيل نور الدين، علا رامي، إخراج مصطفى أبو سيف.