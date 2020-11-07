رئيسة الوكالة الأمريكية المشرفة على مخزون الأسلحة النووية تستقيل من منصبها

السبت 07/نوفمبر/2020 - 09:04 ص
أمريكا
أمريكا
وكالات
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قدمت رئيسة الإدارة التي تشرف على مخزون الولايات المتحدة من الأسلحة النووية، استقالتها من منصبها دون إبداء الأسباب، وفقًا لروسيا اليوم.

 

وأصدرت الإدارة، بيانًا قالت فيه إن وليام بوكليس يتولى الآن منصب مدير الإدارة الوطنية للأمن الوطني بالإنابة.

 

وكان هذا الإجراء، أثار انتقادات من السناتور جيمس إينهوف، الرئيس الجمهوري للجنة القوات المسلحة الذي أشاد بجوردون هاجرتي وانتقد بشدة وزير الطاقة دان برويليت.

 

وفي بيان لإينهوف، جاء فيه: "طلب وزير الطاقة بشكل فعلي استقالتها خلال هذا الوقت من الغموض يثبت أنه لا يعرف ما يفعله في شؤون الأمن القومي ويظهر عدم احترام تام لطبيعة شبه مستقلة للإدارة الوطنية للأمن النووي".

 

وقالت مجلة "ديفينس نيوز"، أول من تحدث عن استقالة جوردون هاجرتي، في وقت سابق، إنها اختلفت مع بروليت بشأن ميزانية إدارتها.

 

ويذكر أن جوردون هاجرتي هي أول امرأة تتولى رئاسة الإدارة الوطنية للأمن النووي عندما تولت منصبها في أوائل عام 2018.

 

وتشرف الإدارة الوطنية للأمن النووي على تطوير وصيانة الأسلحة النووية، ولكن ليس أنظمة الإطلاق، التي تديرها وزارة الدفاع.

 

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