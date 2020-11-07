مانشستر يونايتد يسعى لضم نجم برشلونة في الميركاتو الشتوي

السبت 07/نوفمبر/2020 - 08:31 ص
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن مانشستر يونايتد الإنجليزي حدد أحد نجوم برشلونة الإسباني ضمن أولوياته لذلك سيسعى للحصول على خدماته في يناير المقبل.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن مانشستر يونايتد يستهدف التعاقد مع مهاجم جديد من أجل حل معضلة الهجوم التي أسهمت في النتائج السيئة للفريق مؤخرًا وآخرها الهزيمة على يد كلا من آرسنال الإنجليزي وباشاك شهير التركي على الترتيب وأنه قد وجد ضالته في الفرنسي عثمان ديمبلي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن مانشستر يونايتد حاول استعارة ديمبلي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية لكنه لم يتوصل لاتفاق مع مسئولي برشلونة إلا أن النجم الفرنسي ما يزال يحظى بثقة مسئولي مانشستر يونايتد.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن استمرار النرويجي أولي جونار سولسكاير المدير الفني في منصبه أصبح موضع شك وأن الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لتوتنهام الإنجليزي السابق هو الأقرب لخلافته.

ونوهت الصحيفة الإسبانية أن ديمبلي يرتبط بعقد مع برشلونة حتى صيف 2022 لكن المشكلة تتمثل في عدم استعداد مسئولي مانشستر يونايتد في الوقت الحالي لشرائه وتمسكهم بعدم وجود بند شراء إلزامي في عقده.

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