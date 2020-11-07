سيراميكا كليوباترا يستهدف ضم نجم الزمالك

يرغب نادي سيراميكا كليوباترا، الصاعد حديثاً إلى الدوري المصري الممتاز، في التعاقد مع نجم الزمالك، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.





ووفق مصادر مطلعة، فإن مسؤولي كليوباترا يتفاوضون مع نظرائهم في نادي الزمالك، من أجل ضم حارس المرمى محمد عواد، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.





ويخطط النادي الصاعد حديثاً، لضم عواد على سبيل الإعارة لمدة عام، تبدأ في الموسم الكروي المقبل 2020/2021.





ويعاني عواد من ندرة الفرص مع نادي الزمالك، بعد أن خرج عن حسابات جميع الأجهزة الفنية في القلعة البيضاء، مثل ميتشو وباتريس كارتيرون وجيمي باتشيكو.





ويعد محمد أبو جبل، هو الحارس الأول للقلعة البيضاء، ويليه محمود عبد الرحيم جنش.











