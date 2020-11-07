الليلة.. حنان ماضى تحيى حفلا ضمن مهرجان الموسيقى العربية
السبت 07/نوفمبر/2020 - 07:53 ص
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تحيى المطربة حنان ماضى حفلا غنائيا اليوم على مسرح الجمهورية بقيادة المايسترو أحمد عاطف.
ويأتي الحفل ضمن فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية فى دورته الـ 29.
حفل حنان ماضي ضمن 29 حفلا يحييها 93 فنانا منهم 81 مطربا ومطربة ضمن فعاليات المهرجان.
يذكر أن وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، افتتحت فعاليات مهرجان الموسيقى العربية يوم 1 نوفمبر ومن المقرر تكملة المهرجان في مسارح مختلفة داخل دار الأوبرا.
ومن أبرز النجوم المشاركين في الدورة الجديدة لمهرجان الموسيقى العربية صابر الرباعي، وعلي الحجار، وعاصي الحلاني، وهاني شاكر، وسعد رمضان، وسوما، وكارمن سليمان، وخالد سليم، ومحمد الشرنوبي، ووائل جسار، ومدحت صالح، كما يغيب عن هذه الدورة الموسيقار عمر خيرت وأنغام وأصالة ومروان خوري ورامي عياش.