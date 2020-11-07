الليلة.. حنان ماضى تحيى حفلا ضمن مهرجان الموسيقى العربية

تحيى المطربة حنان ماضى حفلا غنائيا اليوم على مسرح الجمهورية بقيادة المايسترو أحمد عاطف.

ويأتي الحفل ضمن فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية فى دورته الـ 29.

حفل حنان ماضي ضمن 29 حفلا يحييها 93 فنانا منهم 81 مطربا ومطربة ضمن فعاليات المهرجان.

يذكر أن وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، افتتحت فعاليات مهرجان الموسيقى العربية يوم 1 نوفمبر ومن المقرر تكملة المهرجان في مسارح مختلفة داخل دار الأوبرا.



