عاجل.. إصابة كبير موظفي البيت الأبيض بكورونا

أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، الإخبارية في خبر عاجل، بإصابة كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز بفيروس كورونا المستجد.





الجدير بالذكر، أن "ميدوز" كان قد ظهر بشكل متكرر في مناسبات عامة، من دون أن يرتدي القناع الطبي الواقي من الفيروس.





وسجلت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم، نحو 127 ألف إصابة جديدة بفيروس كوورنا في أنحاء البلاد، وفقا لما أفادت به قناة العربية في خبر عاجل.





هذا، ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.



