عاجل| المنطقة الشمالية تتدخل لتصريف المياه من كورنيش الإسكندرية (فيديو)

أعلنت محافظة الإسكندرية، قبل قليل، من خلال مقطع فيديو على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن تدخل المنطقة الشمالية العسكرية من أجل المساعدة في تصريف كميات المياه المتراكمة من طريق كورنيش الإسكندرية.









ويظهر مقطع الفيديو الذي بثته صفحة المحافظة، قيام معدات المنطقة الشمالية بتصريف المياه من على طريق الكورنيش وتحديدا منطقة المندرة، بوجود اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وعدد من المسؤولين.





جدير بالذكر أن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أعلن تعطيل الدراسة اليوم السبت، وذلك وفقًا للتقرير الوارد من الهيئة العامة للأرصاد الجوية وخرائط الطقس من وزارة الموارد المائية والري .





وأعلنت محافظة الإسكندرية عن رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية علي مستوي الأحياء، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد. وذلك وفقا للبيان الصادر من الهيئة العامة للأرصاد الجوية وبناء على خرائط الطقس الواردة من وزارة الموارد المائية والري، وتحذير شركة الصرف الصحي بالمحافظة بتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.



