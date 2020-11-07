تسجيل أكثر من 127 ألف إصابة جديدة بكورونا في أمريكا

السبت 07/نوفمبر/2020 - 05:34 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
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سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم، نحو 127 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في أنحاء البلاد، وفقا لما أفادت به قناة العربية في خبر عاجل.

هذا، ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

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