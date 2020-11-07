جوني ديب يعلن انسحابه من سلسلة أفلام شهيرة

أعلن الممثل الأمريكي، جوني ديب، اليوم الجمعة، انسحابه من الجزء الثالث من سلسلة أفلام "Fantastic Beasts" (وحوش رائعة) تنفيذا لأوامر.





وأوضح ديب (57 عاما) في بيان له عبر حسابه على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، أنه رضخ لطلب شركة الإنتاج "وارنر براذرز"، وانسحب من مواصلة البطولة في السلسلة الشهيرة.





ويأتي انسحاب جوني ديب من أفلام "Fantastic Beasts" بعد أيام فقط من خسارته قضية التشهير ضد صحيفة "ذا صن" البريطانية، التي نشرت مزاعم أنه أساء إلى زوجته السابقة، الممثلة الأمريكية، آمبر هيرد، بدنيا ولفظيا، أثناء فترة زواجهما.





وقال جوني ديب في بيانه: "أود أن أعلمكم أنه قد طُلب مني التخلي عن تجسيد شخصية "غريندلوالد" في أفلام "Fantastic Beasts" من جانب شركة "وارنر براذرز"، وقد احترمت طلبهم ووافقت عليه".





بعد ذلك أصر ديب في بيانه على براءته من تهمة الإساءة إلى زوجته السابقة، آمبر هيرد، ووعد بمواصلة معركته القانونية لإثبات ذلك، وتابع: "لن يغير الحكم السريالي الصادر عن المحكمة في المملكة المتحدة كفاحي لقول الحقيقة وأؤكد أنني أخطط للاستئناف، إن عزمي لا يزال قويا وأعتزم إثبات أن المزاعم ضدي كاذبة، لن يتم تحديد حياتي ومسيرتي المهنية في هذه اللحظة من الزمن".



