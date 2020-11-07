تامر حسني يشعل حفل زفاف هنادي مهنا وأحمد خالد صالح بـ"مابطلناش احساس" (فيديو)

أشعل النجم تامر حسني، حفل زفاف الفنانة الشابة هنادي مهنا علي الفنان احمد خالد صالح، باغنيته الجديدة "مابطلناش إحساس".





ورقص الثنائي على الاغنية وسط فرحتها وفرحة نجوم الفن الذين حرصوا على حضور الحفل.





ولم يتمالك الموسيقار هاني مهنا نفسه من البكاء خلال حفل زفاف ابنته هنادي مهنا على الفنان الشاب أحمد خالد صالح.





واحتضن مهنا ابنته خلال رقصه معها في ليلة العمر، التي ـقيمت داخل أحد الفنادق الفخمة بالقاهرة وسط التزام بالإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".





وكان علي رأس الحضور للمباركة للعروسين جمال وعلاء مبارك نجلا الرئيس الراحل محمد حسني مبارك وعدد كبير من نجوم المجتمع الذين حرصوا على حضور مراسم زفاف الثنائي.