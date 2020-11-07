خطوة جديدة من الأهلي في صفقة سيرينو

السبت 07/نوفمبر/2020 - 08:03 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
Advertisements
اقتربت إدارة النادي الأهلي من التعاقد مع الأوروجويانى جاستون سيرينو، لاعب فريق صن داونز الجنوب إفريقي، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويسعى الأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، في للتعاقد مع سيرينو خلال الفترة المقبلة، ولم الشمل بين الثنائي من جديد.

ومن المقرر أن يتعاقد الأهلي مع سيرينو من صن داونز، لمدة لمدة ثلاث مواسم مقبلة.

وقدمت إدارة الأهلي عرضًا إلى سيرينو يحصل فى الموسم الأول على 800 ألف دولار، وفى الموسم الثانى على 900 ألف دولار، وفى الموسم الثالث على مليون دولار.

وشهدت الفترة الأخيرة اختلاف بين إدارة الأهلي ونظيره صن داونز، على المقابل المادي لضم سيرينو، ويحاول القلعة الحمراء تقريب وجهات النظر من أجل ضم النجم الأوروجوياني بشكل رسمي.


أخبار تهمك

عاجل| المنطقة الشمالية تتدخل لتصريف المياه من كورنيش الإسكندرية (فيديو)

منذ ساعتين و 39 دقيقة

"بعد إصابة 37 فنانا بكورونا"..الباز يطالب مهرجان الجونة بسحب تكريم متحدث الصحة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ترامب: الرئاسة باتت أكثر أهمية مع هجوم الديموقراطيين

منذ حوالي 13 ساعة

قرار جديد من التعليم العالي بشأن واقعة إهانة أستاذ جامعي بالإسكندرية للقرآن

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 224 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 14 حالة وفاة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. إصابة كبير موظفي البيت الأبيض بكورونا

منذ أقل من ساعة

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن فترة حضانة فيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

الفيديو الرابع لطفل المرور يثير الجدل داخل محطة الوقود (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

شاهد.. هاني الناظر: سنتعرض لموجة ثانية من كورونا أخطر من الأولى في هذه الحالة

منذ ساعة و 9 دقيقة

بشائر سارة.. مواعيد قريبة لظهور "لقاح كورونا"

منذ حوالي 17 ساعة

غرق كورنيش الإسكندرية وكوبري المندرة بمياه الأمطار

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تطور جديد في الانتخابات الأمريكية

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 201 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

منذ يوم

بعد إصابتها بكورونا.. نشوى مصطفى توجه رسالة لمصر

منذ يوم

عاجل| جو بايدن: لن أعلن فوزي.. وسأكسب بأغلبية عظمى

منذ ساعتين و 24 دقيقة

الصور الأولى لهنادى مهنى من حفل زفافها

منذ حوالي 12 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:49 م

الصور الأولى لهنادى مهنى من حفل زفافها

عاجل| المنطقة الشمالية تتدخل لتصريف المياه من كورنيش الإسكندرية (فيديو)

05:43 ص

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن فترة حضانة فيروس كورونا

08:14 م

الفيديو الرابع لطفل المرور يثير الجدل داخل محطة الوقود (فيديو)

01:17 م

عاجل| جو بايدن: لن أعلن فوزي.. وسأكسب بأغلبية عظمى

05:58 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

غدًا.. وكيل الأزهر يفتتح معهدًا جديدًا بمحافظة الدقهلية

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب