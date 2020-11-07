خطوة جديدة من الأهلي في صفقة سيرينو

اقتربت إدارة النادي الأهلي من التعاقد مع الأوروجويانى جاستون سيرينو، لاعب فريق صن داونز الجنوب إفريقي، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





ويسعى الأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، في للتعاقد مع سيرينو خلال الفترة المقبلة، ولم الشمل بين الثنائي من جديد.





ومن المقرر أن يتعاقد الأهلي مع سيرينو من صن داونز، لمدة لمدة ثلاث مواسم مقبلة.





وقدمت إدارة الأهلي عرضًا إلى سيرينو يحصل فى الموسم الأول على 800 ألف دولار، وفى الموسم الثانى على 900 ألف دولار، وفى الموسم الثالث على مليون دولار.





وشهدت الفترة الأخيرة اختلاف بين إدارة الأهلي ونظيره صن داونز، على المقابل المادي لضم سيرينو، ويحاول القلعة الحمراء تقريب وجهات النظر من أجل ضم النجم الأوروجوياني بشكل رسمي.







