الزمالك يعقد جلسة مع باتشيكو

قرر جهاز الكرة بنادى الزمالك، عقد جلسة خلال الساعات القليلة المقبلة مع البرتغالى جيمى باتشكيو، المدير الفنى للفريق الكروي الأول بالقلعة البيضاء، لبدء الإستعداد للموسم الجديد.





وتشهد هذه الجلسة بشكل رسمى الترتيب للموسم الجديد من خلال تحديد قائمة الراحلين، وتحديد الصفقات الجديدة والعناصر التى ستعود على سبيل الإعارة أو سترحل على سبيل الإعارة.





وترتيب الفريق للمواجهة المنتظر أمام الأهلى يوم 27 نوفمبر المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية، على هامش نقاش أمير مرتضى، المشرف على الكرة والمدير الفنى، لبحث ترتيبات الفريق لهذا اللقاء.





وتأهل الزمالك للنهائى الأفريقى بعد فوزه على الرجاء المغربى حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم على ملعب محمد الخامس بفوز الفارس الأبيض بهدف دون رد.





وقد أكد الزمالك تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف ليعبر دور نصف النهائي بنتيجة 4/1 في مجموع المباراتين.



