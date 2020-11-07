بعد الإصابة.. نجم الزمالك يطير إلى ألمانيا

حسم مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضي منصور، سفر محمود حمدي الونش لاعب الفريق الأول لكرة القدم إلى المانيا، مطلع ديسمبر القادم.





وأتم الدكتور محمد أسامة، طبيب القلعة البيضاء، إتفاقه مع أحد الأطباء الألمان، على إجراء فحصوات للونش في ألمانيا، لتحديد موقفه من التدخل الجراحي في غضروف الركبة.





وتعرض الونش للإصابة بقطع جزئي في غضروف الركبة، خلال مشاركته أمام الإسماعيلي، في المواجهة الأخيرة بالدوري.





وفاز الزمالك على الرجاء المغربي بستاد القاهرة بنتيجة 3-1 في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ليصعد للنهائي بعد فوزه ذهابًا 1-0 في المغرب.





ويلعب الزمالك ضد منافسه التقليدي الأهلي، يوم 27 نوفمبر الجاري، بستاد برج العرب بالإسكندرية



